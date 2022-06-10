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Amasya çevreleri ile Tokat'ın batısında gök gürültülü sağanak uyarısı

10.06.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya çevreleri ile Tokat'ın batısında gök gürültülü sağanak uyarısı

Amasya çevreleri ile Tokat'ın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Amasya çevreleri ile Tokat'ın batısında akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Tokat

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