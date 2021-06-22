Amasya çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Amasya çevresinde bugün görülecek gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra söz konusu bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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