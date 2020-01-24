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Amasya Emniyet Müdürlüğünden yayalara “yanlış anlama” uyarısı

AMASYA HABERLERİ  | 24.01.2020 18:36 | Son Güncelleme

Amasya Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, yayaların yanlış anlama sonucu trafik akışının olduğu her noktada bilinçsizce yola çıktığı belirtilerek, vatandaşlara karşıdan karşıya geçişlerde güvenli geçiş alanlarını kullanmaları uyarısı yapıldı.Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74.

Amasya Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, yayaların yanlış anlama sonucu trafik akışının olduğu her noktada bilinçsizce yola çıktığı belirtilerek, vatandaşlara karşıdan karşıya geçişlerde güvenli geçiş alanlarını kullanmaları uyarısı yapıldı.
Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile “Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar” hükmü getirildiği hatırlatıldı.

Yanlış anlaşıldığı…
Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: “Bu yasal düzenleme ile trafikte geçiş önceliği ilk defa yayalara verildiğinden toplumda yaya öncelikli trafik bilinci oluşturmak, yaya kazalarına ve güvenliğine dikkat çekmek, amacıyla Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın sloganı ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilmiştir. Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere valilerimiz başkanlığında etkinlikler yapılarak farklı tarihlerde yaya güvenliği ile ilgili etkinlikler düzenlenerek bir farkındalık oluşturulmuştur. Ancak toplumda yapılan bu uygulamanın yanlış anlaşıldığı, gerek sürücüler tarafından gerekse vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlarda yayaların trafik akışının olduğu her noktada bilinçsizce yola çıktığı, araçların hızını ve trafik akışını dikkate almadığı, zaman zaman da bu tür durumların kazalara sebebiyet verdiği görülmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 68/1-A maddenin açılımı incelendiğinde; yayaların geçiş önceliği olan noktalar; yaya ve okul geçitleri, alt ve üst geçitler, trafik polislerinin olduğu noktalar, ışıklı sinyalizasyon sistemi olan kavşaklar ve kavşak giriş çıkışlarıdır. Yayalar kendilerine öncelik verilmiş bu yolları kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde hem kendilerini, hem de trafikte seyreden araçları tehlikeye düşüreceklerdir. Her ne kadar belirtilen geçiş noktalarını kullanmadıkları tespit edilen yayalara Karayolları Trafik Kanunu’nun 68/1-A maddesi gereğincede ceza işlem uygulanacağı kanunla düzenlenmiş ise de vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçişlerinde bahse konu güvenli geçiş alanlarını kullanmaları kendi can güvenliği için önemli bir husustur.”

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