YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya İl Özel İdaresinden maske desteği

Amasya İl Özel İdaresinden maske desteği

AMASYA HABERLERİ  | 04.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Amasya İl Özel İdaresi maske üretimine destek vermek için maske kesim makinesi satın alarak üretilecek maske sayısını çoğaltmayı hedefliyor.Hem topluma faydalı olmak hem de doğa dostu maskeler üretmek için kolları sıvayan Amasya İl Özel İdaresi, 300 bin bin maske üretime destek verdi.

Amasya İl Özel İdaresi maske üretimine destek vermek için maske kesim makinesi satın alarak üretilecek maske sayısını çoğaltmayı hedefliyor.
Hem topluma faydalı olmak hem de doğa dostu maskeler üretmek için kolları sıvayan Amasya İl Özel İdaresi, 300 bin bin maske üretime destek verdi. Özel bir tekstil fabrikasının içine kurulan, idareye ait ayrı bir tezgâh ile üretim kesimi yapılan maskeler; Halk Eğitim Merkezlerine lastik dikimi için teslim ediliyor.
Genel Sekreter Erdin Acar yaptığı açıklamada, “Maskeler üretilip hazır hale geldikten sonra valimizin talimatları doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve kurumlarımız aracılığı ile halka ulaştırıyoruz. Maske üretimine hız kesmeden devam edeceğiz. Bu anlamlı çalışmada üretimden nakliyesine, dikiminden dağıtımına kadar tüm safhalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyorYatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Amasya Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:25
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:42
Yatsı
21:15

Amasya Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

İlkay Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Ercan Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Personeline Albüm Yaptı

Personeline Albüm Yaptı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.