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Amasya İl Özel İdaresi’ne greyder takviyesi

AMASYA HABERLERİ  | 22.04.2020 15:00 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı 70 tane köyde kullanmak üzere Amasya İl Özel İdaresi bünyesine 1milyon 350 bin TL değerinde bir greyder alındı.Merzifon’a bağlı 70 tane köyün kullanmakta olduğu bir adet greyder olduğunu ve yetersiz kaldığını ifade eden AK Parti Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Erkek, yeni alınan greyderle köy halkına daha hızlı ve etkin hizmet vereceklerini söyledi.Alınan greyderin hayırlı olmasını dileyen Erkek, “Merzifon’umuzun 70 köyü bulunmaktadır.

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı 70 tane köyde kullanmak üzere Amasya İl Özel İdaresi bünyesine 1milyon 350 bin TL değerinde bir greyder alındı.
Merzifon’a bağlı 70 tane köyün kullanmakta olduğu bir adet greyder olduğunu ve yetersiz kaldığını ifade eden AK Parti Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Erkek, yeni alınan greyderle köy halkına daha hızlı ve etkin hizmet vereceklerini söyledi.
Alınan greyderin hayırlı olmasını dileyen Erkek, “Merzifon’umuzun 70 köyü bulunmaktadır. Bir Greyderimiz vardı. Köylerimizde greyder konusunda eksikliğimiz oluyordu. Şimdi Merzifonlu Karamustafa Paşanın şehri Merzifon’umuza iki greyderle hizmet vereceğiz. Amasya İl Özel İdaremize, Merzifonlu Karamustafa Paşanın şehri Merzifon’a hayırlı olsun. Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin” dedi.

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Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Berrin Eczanesi
Merzifon
Esra Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
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