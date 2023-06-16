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Amasya karakucak güreşlerinde başpehlivan Rıza Yıldırım oldu

16.06.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da düzenlenen karakucak güreşlerinde başpehlivanlığı Rıza Yıldırım kazandı.

Amasya karakucak güreşlerinde başpehlivan Rıza Yıldırım oldu

Çekişmeli geçen güreşlerin finalinde karşılaştığı Ali Rıza Kaya’yı yenen Yıldırım, kupa ve altın kemeri Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik’in elinden aldı.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Amasya Belediyesi’nin 12 Haziran Stadyumu’nda düzenlediği geleneksel karakucak güreşlerine yurdun dört bir yanından 800’e yakın sayıda güreşçi katıldı.
Zorlu rakiplerini yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım, “Burada bize birincilik nasip oldu. Önümüzde Kırkpınar var. Yağlı güreş yapıyorum. Aynı zamanda minder güreşinde, liglerde güreşiyorum. Zaten biz minder tabanlıyız. Önümüzdeki Kırkpınar’da çok favori adam var. Kürsü yapacağım desem burada palavra atmış olurum. Yağlı güreş bizim için biraz daha farklı. Karakucakta iddialıyız. Ama yağlı güreşte şuan zor görünüyor” dedi.

Atasporu güreşin Amasya’da yaygınlaşması için her yıl geleneksel güreşler düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı Çelik, “Bu topraklar güreş topraklarıdır. Şampiyonlarımız Hamit Kaplan, Mahmut Demir burada yetişti. Amasya iki olimpiyat şampiyonu çıkarmıştır. Üçüncü, dördüncüsünü çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Güreşte altyapının önemine işaret eden eski milli güreşçi Mahmut Demir de, “Amasya benden sonra olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu çıkaramadı. İnşallah bundan sonra çıkar. Bunun içi altyapı lazım. Türk insanının mayasında güreş var. İmkan, salon, spor yapacak çocukları arayıp bulmak lazım” şeklinde konuştu.
İşadamı Ümit Ağış’ın güreş ağası seçildiği güreşleri MHP Amasya İl Başkanı Şuayip Ak ve Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse de izledi.

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