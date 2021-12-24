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Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı

24.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolu ulaşıma kapandı

SİNOP (AA) - Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 307 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta 2 gün süreyle etkili olan kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 17, merkezde ise 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 263 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da da 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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