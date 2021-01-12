Amasya Muhtarlar Derneği’nden Başkan Sarı’ya teşekkür

Amasya Muhtarlar Derneği Başkanı Arslan Çelik ve yönetimi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya ziyarette bulunarak hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

İçme suyu ücretlerindeki yüzde 50’lik indirim uygulamasının yanı sıra korona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaflara destek olmak için belediye mülklerindeki kiralara zam yapılmaması dolayısıyla Başkan Sarı’ya teşekkür eden dernek başkanı Çelik, bu hizmetlerden memnun olduklarını belirtti.

Mahallelerde tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi hususunda istişarede bulunduğu konuklarına teşekkür eden Belediye Başkanı Sarı, planladıkları projelerle ilgili bilgiler verdi.

Ziyarette, Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Ömer Eliaçık, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Zobu da yer aldı.



