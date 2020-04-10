Amasya Şeker’den pancar çiftçisine 22,5 milyon TL ödeme

Amasya Şeker Fabrikası, pancar ekimi yapan çiftçisine Nisan ayı içerisinde ekim, çapa ve şeker avansı olmak üzere toplamda 22,5 milyon TL ödeyecek.

Amasya Şeker Fabrikası pancar çiftçilerine, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; ekim avansı, gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, şeker avansı ve söküm avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler ile pancar tarımına ilgiyi artırdığı gibi Amasya ekonomisin can suyu olmaya devam ediyor.

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı; "Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı günlerde, çifçimize destek olmak ve ekonomik olarak rahatlatmak için ekim avansı ile birlikte haziran ayında ödenecek olan çapa avansını ve şeker avansını bu ay yani Nisan ayı içerisinde ödenmesi için karar aldık. Ramazan-ı Şerif geliyor, ardından Ramazan Bayramı. Bu dönemdeki ödemeler çiftçimiz için bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir. Bu çerçevede çiftçilerimizin ayni ihtiyaçlarını karşılamanın yanında şeker avansını da ödüyoruz. Çiftçilerimize bereketli ve hayırlı olsun" dedi.

Dönüme 150 TL çapa avansı ve şeker avansı vereceklerini belirten Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ekim avansı olarak toplamda 1.5 milyon TL ödeme yapacağız, Çapa avansı olarak ise dönüme 150 TL olacak şekilde ödeme yapılacaktır. Şeker avansımız ise 10 dönüme kadar 1 çuval (50 kğ), 10 ile 50 dönüm arası 2 çuval (100 kğ), 50 dönüm üzeri ise 3 çuval (150 kğ) olmak üzere yaklaşık çiftçilerimize Nisan ayı içerisinde toplam 22.5 milyon TL tutarında avans ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız."