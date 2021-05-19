Amasya Sevgi Evleri Sitesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Bu yıl da 19 Mayıs'ı Kovid-19 salgınının gölgesinde kutladıklarını ifade eden Masatlı, "Gelecek kuşaklara daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için bilim ve teknoloji alanında hep ön saflarda yer alan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik, aziz milletimizin kanını ve canını feda ederek inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde ilelebet payidar kalacağının da teminatı olacaktır." diye konuştu.

Programda konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı atarak, Milli Mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919'un ezelden beri hür yaşamış olan Türk milletinin yeniden şahlanarak ayağa kalktığı ve Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı tarih olduğunu söyledi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise 19 Mayıs'ın, yorgun ve fakir düşmüş bir milletin vatanını sahiplenerek geleceğini yeniden şekillendirmeye giriştiği kutlu bir günün adı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün 102. yılını kutlayacağımız, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele ateşini yakması ile başlayan kıvılcımın, dünyada emsali görülmemiş bir kurtuluş, varoluş, diriliş hareketine dönüşmesi ve alevlenerek emperyalizme karşı dünyadaki ilk zaferine dönüşmesiyle yeni Türkiye’nin kurtuluşuna giden yolun önünü açmıştır. Tüm dünya milletlerine ilham olmuş, bu ilhamla dünya tarihini değiştirmiş bir ruhun, kıvılcımdan alev topuna dönüşmesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile onlara inanmış yüce Türk milleti sayesinde olmuştur."

Daha sonra Vali Masatlı ve Belediye Başkanı Sarı çocuklara hediyeler verdi.

Programın ardından çocuklar üstü açık belediye otobüsüyle şehir turu attı.

