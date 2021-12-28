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"Amasya toyga çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

28.12.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mustafa Masatlı: - "Turizmde en önemli faktörlerden bir tanesi gastronomidir. Yerli ve yabancı turisti güzel bir şekilde ağırlayarak yöresel lezzetlerin tattırılması gerekiyor. Özelikle en son patentini aldığımız 4 coğrafi işaretin tamamı da gastronomiyle ilgili"

Amasya'nın yöresel lezzetlerinden "Amasya toyga çorbası", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Valilik ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının girişimleriyle Coğrafi İşaret Tescili yapılan "Amasya toyga çorbası" düzenlenen törenle tanıtıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, turizm sektörünün konaklama tesisleri, yiyecek ve içecek işletmeleriyle bir bütün olduğunu, özellikle yabancı turistlerin gezdikleri şehirlerin kendine özgü tatlarına, geleneksel ürünlerine ve sanatsal faaliyetlerine ilgi gösterdiğini söyledi.

Amasya'nın son bir yılda 4 olan coğrafi işaret sayısının, yeni eklenen 4 ürünle birlikte iki katına çıktığını vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"Turizmde en önemli faktörlerden bir tanesi gastronomidir. Yerli ve yabancı turisti güzel bir şekilde ağırlayarak yöresel lezzetlerin tattırılması gerekiyor. Özelikle en son patentini aldığımız 4 coğrafi işaretin tamamı da gastronomiyle ilgili. Bugün toyga çorbasını da coğrafi işaretlerimize eklemiş oluyoruz. Bizim buradaki hedefimiz, ilimizin tüm sosyal yaşantısı ve kültürel değerlerini, öz ve orijini burada olan değerlerimizi ortaya çıkarıp, herkesin beğenisine, tanıtımına ve tadımına sunmaktır. Bu bakımdan patent konusunu çok önemsiyoruz. Dört olan coğrafi işaret tescilli ürünümüzü sekize çıkarttık. Yirmi iki ürünle ilgili çalışmamız devam ediyor, kısmet olursa otuza çıkaracağız."

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da şehzadeler şehri Amasya'nın çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirterek, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilen Amasya toyga çorbasının "düğün çorbası" adıyla da anılıp özel günlerde sofraları süslediğini ifade etti.

Daha sonra Vali Masatlı ve katılımcılar, Amasya toyga çorbasının tadına baktı.

Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Köse, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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