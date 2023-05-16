Amasya Üniversitesi Avrupalı akademisyenleri konuk etti

Akademik eğitimlerle birlikte çeşitli kültürlerarası paylaşımlarda bulunulan etkinlikte gezilerle 8bin500 yıllık geçmişe sahip şehrin tarihi ve doğal zenginlikleri de tanıtıldı.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın, “Bu tür etkinlikler küreselleşme ve bilimsel bilgi paylaşımı için önemli etkinlikler olarak kabul edilir. Kültürler arası etkileşim ve bilgi paylaşımı, uluslararası toplumda barış ve iş birliği için önemlidir” dedi.

Erasmus+ kurum koordinatörü Öğr. Gör. Aslan Say ise, Amasya Üniversitesi’nin uluslararası bilinirliğini arttırmayı hedefledikleri etkinliğin ikincisini 12-16 Haziran 2023 tarihleri arasında yine Amasya’da düzenleyeceklerini söyledi.

