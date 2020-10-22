YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya Üniversitesi’nden Azerbaycan’a Yardım

Amasya Üniversitesi’nden Azerbaycan’a Yardım

AMASYA HABERLERİ  | 22.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kemik Eklem Cerrahisi Derneği, Amasya Üniversitesi’nin de katkılarıyla, Azerbaycan Karabağ cephe hattında görev yapan hekimlere tıbbi yardım yolladı.Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Amasya Üniversitesi’nden Azerbaycan’a Yardım

Kemik Eklem Cerrahisi Derneği, Amasya Üniversitesi’nin de katkılarıyla, Azerbaycan Karabağ cephe hattında görev yapan hekimlere tıbbi yardım yolladı.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı açıklamasında, Amasya Üniversitesi olarak, kardeş ülke Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için verdiği onurlu mücadelesini yakından takip ettiklerini ve bu mücadeleyi desteklediklerini ifade etti.
Azerbaycan’a destek olmaktan gurur duyduklarını belirten Elmacı şunları söyledi: “Bununla birlikte savaşın devam ediyor oluşu ve ateşkes kararına rağmen Azerbaycan sivil yaşam alanlarının sürekli saldırıya uğraması, harp cerrahisine olan ihtiyacın her gün daha da artmasına neden olmaktadır. Bu süreçte, Kemik Eklem Cerrahisi Derneği (KECD), Azerbaycan’daki hekimler ile iletişim halindedir. Kendilerine bildirilen ihtiyaç listesini bizlere iletmiş ve malzemeler, KECD aracılığıyla Azerbaycan’daki sağlık kuruluşlarına ulaştırılmıştır. Sözü edilen bu ihtiyaç listesinde önemli bir yeri olan eksternal tip fiksatörler Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın sorumluluğunda Aday Medikal firmasının da vermiş olduğu destekle temin edilmiştir. Üniversite olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan’a destek vermiş olmaktan gurur duyuyor ve yine gerektiğinde her türlü yardımdan geri durmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

Amasya Üniversitesi’nden Azerbaycan’a Yardım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı
Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı

Amasya Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
12:26
İkindi
15:24
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Amasya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Demet Eczanesi
Merkez
Seven Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Gumushacikoy
Tekneci Eczanesi
Merzifon
Çakırtaş Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Amasya’da 3 şehit ailesi ve 4 gaziye devlet övünç madalyası
Amasya’da 3 şehit ailesi ve 4 gaziye devlet övünç madalyası
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.