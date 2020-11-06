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Amasya Valisi Masatlı: “Hayvancılık sektöründe ülkemizde önemli bir konumdayız”

AMASYA HABERLERİ  | 06.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Hayvancılık sektöründe ülkemizde önemli bir konumdayız.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Hayvancılık sektöründe ülkemizde önemli bir konumdayız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile arı yetiştiriciliği alanlarında yapacağımız projelerde bu sektörlerin ilimiz ekonomisine sağladığı katkıyı daha da arttıracağımıza inanıyorum” dedi.
Amasya’da Tarım Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya’daki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği Tarım Üst Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Vali Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılığın Amasya ekonomisinin temel sektörleri olduğunu belirterek, “Bu sektörlerin sorunlarını çözmeyi ve gelişimlerini hızlandırmayı hedefliyoruz. Tarım sektörünün en temel sorunlarından biri olan sulama problemini çözebilmek için DSİ, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde önümüzdeki yıl tarımsal sulama bütçemizi yaklaşık 15,6 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Bu gelişme ilimiz tarımı için son derece önemlidir. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımıza ilimizin sektörel sorunlarını ve taleplerini iletme fırsatı bulduk. Bazı konularda olumlu mesafe almış bulunmaktayız. Ayrıca ilimiz genelindeki sulanabilir arazilerin tespiti için gerekli çalışmaları tamamladık. Ürün bazında ise elma, çilek, kiraz ve Trabzon hurması bitkilerinin üretimin arttırılması noktasında özel çalışmalar yürütmekteyiz. Hayvancılık sektöründe ise ülkemizde önemli bir konumdayız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile arı yetiştiriciliği alanlarında yapacağımız projelerde bu sektörlerin ilimiz ekonomisine sağladığı katkıyı daha da arttıracağımıza inanıyorum. Bu noktada ziraat odası ve birliklerimizin öneri ve görüşlerine de açık olduğumuzu söylemek isterim” diye konuştu.
Vali Masatlı’nın konuşmasının ardından Amasya Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği’nin başkanları sektörlerindeki son durum hakkında bilgiler aktararak, talep ve ihtiyaçlarını dile getirdiler.
Toplantıda Vali Yardımcısı Turgay İlhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin, DSİ Şube Müdürü Turgut Yorulmaz, TKDK İl Koordinatörü Cengiz Dikici ve Amasya’daki tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları yer aldı.

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