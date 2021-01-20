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Amasya Valisi Masatlı: “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’yla uyum içerisinde çalışacağız”

20.01.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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Amasya Valisi Masatlı: “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’yla uyum içerisinde çalışacağız”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, turizmde gelişen tarihi kenti hak ettiği seviyeye ulaştırmak için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti.Ajans yetkililerinin katılımıyla ildeki kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve işletmelere tanıtımının yapıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Masatlı, “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ülkemizin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, turizmde gelişen tarihi kenti hak ettiği seviyeye ulaştırmak için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti.
Ajans yetkililerinin katılımıyla ildeki kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve işletmelere tanıtımının yapıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Masatlı, “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ülkemizin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması için faaliyetlerini sürdürmektedir. Bundan sonraki süreçte kültür ve turizm üst kurulumuz ve diğer paydaşlarımızla birlikte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’yla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu alanda yapacağımız çalışmaların Anadolu’nun eşsiz şehirlerinden biri olan Amasya’mızı kalkındırmaya ve bu güzellikleri tüm insanlığa sunmamıza vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Amasya’nın kültür ve turizm alanında sahip olduğu potansiyele vurgu yapan Masatlı, “Amasya binlerce yıllık köklü tarihi ve ev sahipliği yaptığı birçok medeniyet ile Anadolu coğrafyasının eşsiz şehirlerinden biridir. Bizde bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak ve Amasya’yı turizm alanında hak ettiği noktaya taşımak için çalışıyoruz. Amasya’ya baktığımızda turizmin öncü sektörlerden biri olduğunu görmekteyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından ‘Marka Kent’ ilan edilmemiz ve Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer almamız Amasya’nın ülkemiz ve insanlık için taşıdığı önemi gözler önüne sermektedir” şeklinde konuştu.
Toplantıda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, ilgili daire müdürleri, turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile işletmelerin yetkilileri de yer aldı.
Elif Balcı Fisunoğlu tarafından ajansın kuruluş süreci, yapısı, çalışma alanları ve stratejisi üzerine bir sunum yapıldı. Ardından www.goturkey.com dijital platformu hakkında görseller eşliğinde bilgiler paylaşılarak sorular cevaplandırıldı.

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