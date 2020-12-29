Amasya Valisi Masatlı: “UNESCO kalıcı listesi için çalışmalarımız hızlanacak”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine girebilmemiz için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Pandemiden dolayı yapılamayan saha toplantılarını önümüzdeki süreçte bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı kültür ve turizm üst kurulu toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, Amasya’nın tarihi zenginliklerinin vitrini konumundaki ’Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları’nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Amasya Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatarak çalışmaların hızlanması ile koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yapılamayan saha toplantılarının önümüzdeki süreçte bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

8500 yıllık tarihe sahip kentin çeşitli noktalarında devam eden kazı çalışmalarının sadece belli dönemlerde değil yılın 12 ayında gerçekleştirmek için planlamalar yaptıklarına değinen Masatlı, “Diğer yandan Venk Suyu Ayazması, içeri şehir ve Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezi ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir. Tüm bu çalışmalarla birlikte Amasya turizmde hak ettiği seviyelere ulaşabilecek ve İlimiz ekonomisine de katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

Toplantıda 2020 yılında kültür ve turizm alanındaki faaliyetlerin genel değerlendirmesinin yapıldığını anlatan Masatlı, önemli bir turizm potansiyeli olan kenti ulusal ve uluslararası alanda tanıtmanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

