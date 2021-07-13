Amasya Valisi Masatlı'dan 15 Temmuz şehidinin çocuğuna akülü araba sürprizi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul'da şehit düşen Erdem Diker'in Amasya'da yaşayan 6 yaşındaki oğlu Egehan Diker'e akülü araba hediye etti.

Vali Masatlı, eşi Esra Masatlı ile merkeze bağlı Koza Mahallesi'nde yaşayan şehidin eşi Gülsüm Diker ve ailesini ziyaret etti. Masatlı, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının destanı olan 15 Temmuz'un, tankın, topun ve cebr-i mutlak zihniyetin millet iradesi karşısında bir şey ifade etmediğinin en anlamlı kanıtı olduğu dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Devletimiz 15 Temmuz günü hain bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldı ama milletimizin feraseti, iradesi ve demokrasiye bağlılığı sayesinde bertaraf edildi. Erdem kardeşimiz gibi şehitlerimiz oldu. Erdem kardeşimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Masatlı, daha önce kendisinden akülü araba isteyen 6 yaşındaki Egehan'a, aldığı arabanın anahtarını teslim etti.

