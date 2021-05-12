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Amasya Valisi Mustafa Masatlı: "Son 10 günde vaka sayılarımızda yüzde 50 azalma oldu"

12.05.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya Valisi Mustafa Masatlı: "Son 10 günde vaka sayılarımızda yüzde 50 azalma oldu"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 1-7 Mayıs'ta 100 bin nüfusta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülme oranı en çok azalan iller arasında yer alan Amasya'da, alınan tedbir ve tam kapanma nedeniyle, son 10 günde vaka sayılarında yüzde 50 düşüş sağlandığını söyledi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte vaka sayılarının azalışıyla beraber yoğun bakım ünitelerinde ve servislerdeki yataklarda da yüzde 50'ye yakın azalış gerçekleştiğini söyledi.

Tam kapanmanın sonuçlarını il olarak görmeye başladıklarını anlatan Masatlı şunları kaydetti:

"Tam kapanma fırsatını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tam kapanma bize salgınla ilgili ciddi bir fırsat tanıdı. Bütün vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, öğrencilerimizin belki sabrı azaldı. Ancak önümüzde son bir hafta var. Eğer bu son bir haftayı da iyi değerlendirirsek özlediğimiz günlere çok kısa sürede kavuşmuş olacağız. Sağlık çalışanları salgının önlenmesi için çaba sarf ederken kolluk kuvvetleri de denetimlerini sürdürüyor.”

Vatandaşlardan aşı konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini isteyen Masatlı, "65 yaş üstü vatandaşlarımızda yüzde 87 aşılama oranına ulaştık. Şu an itibarıyla da aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın aşıya gereken ilgiyi göstermesini istirham ediyorum. Çünkü hastalıkla ilgili mücadelemizdeki en önemli silahımız aşı. Vatandaşlarımız lütfen biraz daha evlerinde kalsınlar. Zorunlu olmadıkça ziyaret etmesinler. Zorunlu olmadıkça caddeye, sokağa çıkmasınlar." dedi.

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Amasya Namaz Vakitleri 12 Mayıs Çarşamba

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03:32
Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Amasya Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Çarşamba

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