Amasya Valisi Yılmaz Doruk görevine başladı

Vali Doruk'u, Valilik bahçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve valilik çalışanları karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Doruk, makamına geçti.

Vali Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'da görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Doruk, "Öncelikle, tensipleriyle bu güzel şehre hizmet etmeyi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya huzurlarınızda tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Kadim medeniyetimize ışık tutan, kültürel değerleri ve tarihi mirası ile geçmişten geleceğe köprü olan Amasya'ya hizmet edecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum. Yeni görevimin hem şahsıma hem ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

