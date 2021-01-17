YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

17.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

AMASYA / ÇORUM (AA) - Amasya ve Çorum belediyelerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Amasya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme odaklarına mama ve yem bıraktı.

Belediye ekiplerince, salgın sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakılmaya devam edileceği bildirildi.

Çorum'da da belediye ekipleri, sokak hayvanları için belirli noktalara mama koydu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kısıtlamanın yanı sıra kar yağışının da sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştirdiğine işaret etti.

Sokak hayvanlarının yaşamlarını devam ettirmelerine katkıda bulunmak üzere harekete geçtiklerini belirten Aşgın, "Bu soğuk günlerde sokaktaki canlar için mama ve yem öğünlerini artırdık. Ekiplerimiz, düzenli olarak belirli bölgelere yem ve mama bırakıyor." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:54
Öğle
12:55
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:10

Çorum Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Bostancı Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Çorum’da Gazi ve İnönü caddesinde otopark ücretli oluyor

Çorum’da Gazi ve İnönü caddesinde otopark ücretli oluyor

Osmancık MYO’lu mezunlardan KPSS’de büyük başarı

Osmancık MYO’lu mezunlardan KPSS’de büyük başarı

Kargı güne karla uyandı

Kargı güne karla uyandı

Kaymakam Akpay, OSB’deki işletmeleri ziyaret etti

Kaymakam Akpay, OSB’deki işletmeleri ziyaret etti

Osmancık toki konutlarında anahtarlar teslim ediliyor

Osmancık toki konutlarında anahtarlar teslim ediliyor

Çorum belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çorum belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.