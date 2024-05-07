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Amasya’da 100 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu: Yangın 4 binaya da sıçradı

İHA İHA
07.05.2024 08:14
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Amasya’da Sultan II. Bayezid Camii yanında bulunan 100 yılık tarihi konakta çıkan yangın çevredeki binalara da sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Amasya’da 100 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu: Yangın 4 binaya da sıçradı

Edinilen bilgiye göre, Sultan II. Bayezid Cami’nin bulunduğu Hacı İlyas Mahallesi’nde çevresinde otellerin olduğu yaklaşık 100 yıllık konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp 2 katlı tarihi konağa yayılan alevler çevredeki 4 binaya da sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi’ne ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, AFAD ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine diğer ahşap evleri boşalttı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

18 araç ve 130 personelle müdahale edilen yangının diğer tarihi konaklara sıçramadan kontrol altına alındığını açıklayan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, “Sultan II. Bayezid Camimizin yanındaki tarihi konakların birinde yangın çıktı. 4 binaya sirayet ederek yayıldı. Şu saat itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Şu saat itibariyle herhangi bir ölü, yaralı bilgisi gelmedi. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz, kontrol altına alındı yangın" diye konuştu. Görüştüğü vatandaşların bir patlama sesi duyduklarına değinen Vali Doruk, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir ve Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da söndürme çalışmalarını takip etti.

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