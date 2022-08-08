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Amasya'da 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi

08.08.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi

Amasya'da 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi

Amasya'da, 141 bin makaron, 73 kilogram tütün ve çok sayıda nargile malzemesine el konuldu.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Suluova ve Merzifon ilçelerinde Ç.İ'ye ait depoya operasyon düzenlendi.

Depoda satışa hazır 73 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 141 bin dal makaron (filtreli sigara kağıdı), 96 çeşitli ebatlarda nargile, 1840 sipsi, 4 elektronik nargile, 180 nargile hortumu, 2 cam şişe içinde nargile tütünü, 2 bin 100 boş sigara paketi, 575 sigara filtresi, 126 paket cinsel güç artırıcı ürünler, 15 bitkisel macun, 33 çeşitli markalarda bandrolsüz puro, 20 paket sigara sarma kağıdı ve 70 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere jandarmaya götürülen Ç.İ. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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Amasya makaron operasyon

Amasya Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
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