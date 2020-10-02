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Amasya’da 213 gram bonzai ele geçirildi

AMASYA HABERLERİ  | 02.10.2020 17:55 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 213 gram sentetik kannabinoid (bonzai) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde elde edildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.Aramalarda 1 adet şeffaf poşete sarılmış daralı ağırlığı 213 gram gelen sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi.Gözaltına alınarak “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan işlem yapılan U.B.

Amasya’da 213 gram bonzai ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 213 gram sentetik kannabinoid (bonzai) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde elde edildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.
Aramalarda 1 adet şeffaf poşete sarılmış daralı ağırlığı 213 gram gelen sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınarak “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan işlem yapılan U.B. (37), C.S (39), M.G. (21) ve R.S. (20) isimli şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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