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Amasya’da 23 Nisan coşkusu

AMASYA HABERLERİ  | 23.04.2020 17:55 | Son Güncelleme

Amasya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüs ile milli marşlar eşliğinde şehir turu düzenlendi.Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan çocuklar, Türk bayrakları ve balonlar ile süsledikleri balkonlarından milli marşlara eşlik ettiler.

Amasya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüs ile milli marşlar eşliğinde şehir turu düzenlendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan çocuklar, Türk bayrakları ve balonlar ile süsledikleri balkonlarından milli marşlara eşlik ettiler. Tüm Amasya halkının balkonlarda Türk bayrakları ile eşlik ettiği etkinlikte Amasya’nın tüm mahallelerini dolaşan Başkan Mehmet Sarı vatandaşları selamladı. Amasya Belediyesi bando ekibi tarafından söylenen İstiklal Marşı ve milli marşlara eşlik eden çocuklar evlerinin balkonlarından bayram havasını yaşadı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Böylesine anlamlı bir günde, Milli Mücadele’nin meşalesinin yakıldığı yer olan Amasya’nın belediye başkanı olarak kayıtsız kalamazdım. Belediyemize ait olan üstü açık otobüsü Türk bayrakları ile süsleyerek şehir turu atma kararı aldık. Bu yıl korona virüs nedeniyle bayramı buruk geçiren çocuklarımızı bir nebze olsun sevindirmek için milli marşlarımızı söyleyerek şehrimizi gezdik. Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın evlerinin balkonlarından bizlere eşlik etmeleri bizim için son derece duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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Amasya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:39
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:31
Yatsı
20:59

Amasya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Demet Eczanesi
Merkez
Enes Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
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