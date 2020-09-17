YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da 3 şehit ailesi ve 4 gaziye devlet övünç madalyası

Amasya’da 3 şehit ailesi ve 4 gaziye devlet övünç madalyası

AMASYA HABERLERİ  | 17.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

Amasya’da 3 şehit ailesi ve 4 gaziye, devlet övünç madalyası ve beratı verildiAmasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şanlı tarih boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadelede zaferle çıkmıştır.

Amasya’da 3 şehit ailesi ve 4 gaziye, devlet övünç madalyası ve beratı verildi
Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şanlı tarih boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadelede zaferle çıkmıştır. Ülkemizin dört bir yanında kutsal vatan toprakları için seve seve canını veren aziz şehitlerimiz ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Vatanımızı canları, kanları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden birlik ve bütünlüğümüze kast eden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp, bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuz hiçbir zaman ödenemez. Ülkemizin her karış toprağında vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz de milletimizin medarı iftiharı ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Milletimizin bekası şehitlik gazilik unvanı kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle olacaktır. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere 30 yılı aşkın bir süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm Türkiye’de verilen mücadeleyi iyi anlatmalı. Bu aziz vatan uğruna gösterilen fedakârlıkları çok iyi öğretmeliyiz. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tebliğ edilmiş en önemli ve kıymetli emanetler olduğu inancıyla devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.
Tören sonunda Amasya Valisi Mustafa Masatlı tarafından şehit yakınlarına ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Amasya Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:12
Öğle
12:36
İkindi
16:05
Akşam
18:50
Yatsı
20:10

Amasya Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Tekneci Eczanesi
Merzifon
Kızıklı Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kanser Hastası Emekli Öğretmenden Hayat Dersi
Kanser Hastası Emekli Öğretmenden Hayat Dersi
Eşi ve eşinin yeğenini öldürüp intihar etti
Eşi ve eşinin yeğenini öldürüp intihar etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.