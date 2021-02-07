Amasya'da 31 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

"Türkiye ve dünyada en zor iş kolu olarak madencilik kabul edilir. En zor iş madencilik olduğu için en fazla kazaların olduğu ve acıların yaşandığı sektör de maden sektörüdür. Atatürk’ün de dediği gibi, bu ülkeyi ihya edecek en önemli yer altı kaynağımız kömürdür. Bugün Almanya kalkındıysa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün teknolojisinde altyapı olarak kömürü kullanmıştır. Dolayısıyla bu ülkenin kalkınması için de en fazla emeği geçen madenciler olacaktır. Keşke bu acıları yaşamasaydık, keşke bugün yaşanan acıları anmasaydık ama yaptığımız işin kaderinde de bu var. Kaderinde var deyip geçmek mi lazım? Hayır. İş güvenliğini ve sağlığını iyice almak lazım."

Anma programı kapsamında saat 16.00-24.00 vardiyası işçileri, aynı saatlerde çalışırken grizu patlaması sonucu ölen meslektaşları için dua ederek ocağa indi.

Programa, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletme Müdürü Muhittin Uzuner ile işçiler katıldı.

