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Amasya'da 31 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

07.02.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Amasya'da 31 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesi Yeni Anadolu Madencilik İşletmesinde 7 Şubat 1990'da meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı.

İşletme yemekhanesinde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, 68 madenci ve tüm şehitler için dua edildi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Anadolu Madencilik Şube Başkanı Cemil Güven, burada yaptığı konuşmada, 31 yıl önce şehit olan madencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Ailelerinin nafakasını kazanmak için yerin 700 metre altına inen 68 madencinin grizu neticesinde hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Güven, "Muhtelif zamanlarda 4-5 grizu patlaması görmüş bir iş yerinde çalışıyoruz. Gerek grizu patlaması gerekse iş kazası sonucu iş yerimizde 180'nin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bu iş yerinin yaşamasına ve bugünlere gelmesinde onların büyük emeği vardır." dedi.

Bugün yerli ve milli elektrikli motor üretildiği için sevindiklerini ancak elektrikli motorun çalışabilmesi için elektriğe, elektriğin de üretilebilmesi için de kömüre ihtiyaç duyulduğunu anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Türkiye ve dünyada en zor iş kolu olarak madencilik kabul edilir. En zor iş madencilik olduğu için en fazla kazaların olduğu ve acıların yaşandığı sektör de maden sektörüdür. Atatürk’ün de dediği gibi, bu ülkeyi ihya edecek en önemli yer altı kaynağımız kömürdür. Bugün Almanya kalkındıysa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün teknolojisinde altyapı olarak kömürü kullanmıştır. Dolayısıyla bu ülkenin kalkınması için de en fazla emeği geçen madenciler olacaktır. Keşke bu acıları yaşamasaydık, keşke bugün yaşanan acıları anmasaydık ama yaptığımız işin kaderinde de bu var. Kaderinde var deyip geçmek mi lazım? Hayır. İş güvenliğini ve sağlığını iyice almak lazım."

Anma programı kapsamında saat 16.00-24.00 vardiyası işçileri, aynı saatlerde çalışırken grizu patlaması sonucu ölen meslektaşları için dua ederek ocağa indi.

Programa, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletme Müdürü Muhittin Uzuner ile işçiler katıldı.

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