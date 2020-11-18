Amasya’da ahşap ev tamamen yandı

Amasya’da, merkeze bağlı Yüzevler Mahallesi’nde tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Merkeze bağlı Yüzevler Mahallesi, Nuri Ayvalı Sokak’ta Reyhan Ata’ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evin çevresinde bulunan vatandaşlar, dumanları fark edince, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

