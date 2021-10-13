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Amasya'da ahşap evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

13.10.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da ahşap evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Seyfe köyünde Dursun Vanlı'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, Amasya ve Suluova Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, evin yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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