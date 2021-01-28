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Amasya'da apartmanda kumar oynadıkları iddiasıyla 10 kişiye para cezası verildi

28.01.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Amasya'da apartmanda kumar oynadıkları iddiasıyla 10 kişiye para cezası verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, bir apartmanda kumar oynadıkları öne sürülen 10 kişiye para cezası uygulandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hoca Süleyman Mahallesi Alp Sokak’taki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu dairede 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Zanlılara, salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 35 bin 508 lira idari para cezası uygulandı.

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