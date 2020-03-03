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Amasya'da "Askerimize destek bayrağımıza selam" yürüyüşü

AMASYA HABERLERİ  | 03.03.2020 18:59 | Son Güncelleme

Amasya'da "Askerimize destek bayrağımıza selam" yürüyüşü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için "Askerimize destek bayrağımıza selam" yürüyüşü düzenledi.

Askerlik Şubesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, tekbir ve salavatlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Grup adına konuşan Satılmış Erol, İdlib'den gelen şehit haberleri sonucu millet olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Askerlerin ve şehit ailelerinin yalnız olmadığını dile getiren Erol, "Biz şehitlerimiz, aileleri ve askerlerimizin kendilerini tek sanmamaları için böyle bir yürüyüşü organize ettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Merzifon şehitler Yürüyüş

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