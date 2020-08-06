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Amasya'da bir kişi serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

AMASYA HABERLERİ  | 06.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

Amasya'da bir kişi serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Yakınlarıyla Yeniköy Baraj Gölü'ne giden Evren Can Bolat (38), serinlemek için suya girdi. Baraj gölünde bir süre yüzen Bolat, daha sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının, yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri suyun yüzeyinde hareketsiz şekilde bulunan Bolat'ı göletten çıkardı.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Bolat'ın cenazesi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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