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Amasya’da bir köyde korona virüs karantinası

05.02.2021 19:25 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir köy korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalköy’de bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir köy korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalköy’de bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Çalışmanın sonucunda hastayla temaslı 12 kişinin daha testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Köyün giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.

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