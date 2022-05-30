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Amasya'da bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

30.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde şüpheli görülen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 548,48 gram metamfetamin, 9,75 gram esrar ve 28,10 gram skunk bulundu. Araçtaki G.Ç. ve A.D. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

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