YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Amasya'da çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

AMASYA HABERLERİ  | 23.04.2020 18:10 | Son Güncelleme

Amasya'da çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Harmanlar Mahallesi Öğretmenler Sokak’ta bulunan Hüseyin Topçu Apartmanı'nın bodrum katındaki depoda yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 3'ü çocuk 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonucu binanın bodrumunda ise hasar oluştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Anahtar Kelimeler:
Amasya Apartmanda yangın Merzifon Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Amasya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:39
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:31
Yatsı
20:59

Amasya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Demet Eczanesi
Merkez
Enes Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Derman Eczanesi
Merzifon
Çakırtaş Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gölette germe ağ ile sazan avlarken jandarmaya yakalandılar

Gölette germe ağ ile sazan avlarken jandarmaya yakalandılar

Merzifon TSO’dan vatandaşa maske

Merzifon TSO’dan vatandaşa maske

Doluca köyünde süt evi açıldı

Doluca köyünde süt evi açıldı

Davutoğlu’nun Ziyaret Ettiği Mezar Şimdi Bu Halde

Davutoğlu’nun Ziyaret Ettiği Mezar Şimdi Bu Halde

Personeline Albüm Yaptı

Personeline Albüm Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.