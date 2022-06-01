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Amasya'da "çöp ev"den 2 kamyon atık çıktı

01.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da "çöp ev"den 2 kamyon atık çıktı

Amasya'da 2 kamyon çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Gökmedrese Mahallesi'nde, 53 yaşındaki Tarık E'ye ait müstakil evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri Amasya Belediyesine şikayette bulundu.

Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Biriken atıklar nedeniyle adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri çıkararak kamyona yükledi.

Tarık E'nin evinden 2 kamyon çöp çıkaran ekipler, burayı temizleyip dezenfekte ettikten sonra değerli eşyalarını ev sahibine teslim etti.

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