YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayı ile kutlandı

Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayı ile kutlandı

30.10.2023 06:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar 100 metrelik bayrakla yürüdü.

Amasya'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayı ile kutlandı

Amasya Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüşe katılan binlerce kişi, büyük bir coşkuyla Gençlik Merkezi önünden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar yürüyüş sırasında 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

Yavuz Selim Meydanı'nda İstiklal Marşı okundu, ardından 100. yıl mahyası yakıldı.

Merzifon ilçesinde de belediye önünde başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Çanakkale Şehitleri Parkı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Kapalı Fuar Alanı'nda şarkıcı Mustafa Sandal konser verdi.

Konser için gelenler, Sandal'ın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın kentte coşkuyla kutlandığını belirtti. Kargı, "Büyük kıvanç ve gururla görüyorum ki alan hınca hınç dolu. 7'den 70'e herkesi burada görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bizlerdeki bu heyecan, inanç olduğu sürece Cumhuriyet'imiz nice yüzyılları görecektir."

Kargı, Sandal'a teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştuKonya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölüOtomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü
Avcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendiAvcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendi
Anahtar Kelimeler:
Amasya Yürüyüş

Amasya Namaz Vakitleri 30 Ekim Pazartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:57
Öğle
12:25
İkindi
15:16
Akşam
17:44
Yatsı
19:04
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.