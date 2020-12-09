YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da denetim yapan polislere AK Parti’lilerden çorba ikramı

Amasya’da denetim yapan polislere AK Parti’lilerden çorba ikramı

AMASYA HABERLERİ  | 09.12.2020 08:52 | Son Güncelleme

Amasya’da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerine Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel çorba ikramında bulundu.Korona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Amasya’nın Suluova ilçesinde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.Kent merkezinde lise kavşağında denetim yapan polis ekiplerine, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel çorba ikramında bulundu.

Amasya’da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerine Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel çorba ikramında bulundu.
Korona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Amasya’nın Suluova ilçesinde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kent merkezinde lise kavşağında denetim yapan polis ekiplerine, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel çorba ikramında bulundu. Polis memurları Başkan Üçok ve Temel’e ikramlarından dolayı teşekkür etti. Polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce çorba ikramında bulunmak istediklerini söyleyen İlçe Başkanı Temel, "81 ilimizde sokağa aynı saate çıkma yasağı var. Havanın da soğuk olması nedeniyle, biz de polis memurlarımıza çorba ikramında bulunmak istedik. Bir nebze de olsa yorgunluklarını almak istedik. Allah onlardan razı olsun, görevlerinde kolaylıklar diliyorum "dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde kamu hizmetini aralıksız sürdüren emniyet personelimize AK Parti Suluova İlçe Teşkilatımız ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte teşkilatımızın hazırladığı sıcak çorba ikramda bulunduk. Pandemi sürecinde gece gündüz demeden koşturan tüm kamu görevlilerine kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
1/

Amasya Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:42
Öğle
12:34
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:42

Amasya Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Şifa Eczanesi
Merkez
Yeşilova Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Okudan Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.