Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Giresun'dan İstanbul'a giden Hüseyin Gedik'in (41) kullandığı 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, Kışlacık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçtaki sürücünün kızı Elif Nur Gedik (8) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile eşi Fatma (33), çocukları Halil İbrahim (4) ile Muhammet İsa Gedik (11), sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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