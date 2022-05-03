Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Onur Uğur idaresindeki 60 BM 409 plakalı otomobil, çevre yolundaki tünelde devrildi.

Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Yaralanan sürücü ile Öznur Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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