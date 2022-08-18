Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Y'nin (32) kullandığı 06 HB 8446 plakalı otomobil, Taşova-Ladik kara yolu Mercimek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ve eşi E.Y. (28) ile çocukları D.A.Y. (3) ve Z.Y. (5) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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