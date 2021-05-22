YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Amasya'da duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

22.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Osman Dirgen idaresindeki 05 ABF 233 plakalı otomobil, Sanayi mevkisinde yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Kader ve İkra Dirgen, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir""Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir"
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Amasya'da yerli kenevir tohumu "Vezir"in ekimi yapıldıAmasya'da yerli kenevir tohumu "Vezir"in ekimi yapıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:07
Öğle
12:38
İkindi
16:35
Akşam
20:00
Yatsı
21:41

Amasya Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cumartesi

Kübra Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Burçin Eczanesi
Gumushacikoy
Gizem Eczanesi
Merzifon
Kızıklı Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Filistin'e giden gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup:

Filistin'e giden gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.