Amasya'da duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Osman Dirgen idaresindeki 05 ABF 233 plakalı otomobil, Sanayi mevkisinde yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Kader ve İkra Dirgen, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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