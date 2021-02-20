YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da ekmekler ağırlık denetiminden geçti

Amasya’da ekmekler ağırlık denetiminden geçti

20.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da ekmek fırınlarında ağırlık denetimi yapıldı.

Amasya’da ekmek fırınlarında ağırlık denetimi yapıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde tartılan ekmekler 200 gramın üzerinde çıktı.
Yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde ekmek üreten fırınlarda rutin olarak yapılan denetimlere ilaveten ekmek ağırlık kontrolü için denetimler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Denetimlerde ekmek fırınlarının, asgari teknik ve hijyenik şartlara uyduğu ve 200 gr ve üzeri ağırlıkta ekmek ürettikleri tespit edilmiştir” denildi.
İl Müdürü Hayrullah Göktekin, ekmeklerin uygun ağırlıklarda üretilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek tüketicilerin her türlü ihbar ve şikâyetlerini ALO GIDA 174 hattına yapabileceklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak
1/

Amasya Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:17
Öğle
12:55
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Amasya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Müjde Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yarar Eczanesi
Gumushacikoy
Merve Eczanesi
Merzifon
Çağdaş Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Amasya Valisi Masatlı: “İlimiz sanayide büyük ivme yakalayacak”

Amasya Valisi Masatlı: “İlimiz sanayide büyük ivme yakalayacak”

Su tasarrufuna dikkat çekilen yarışmada ödüller verildi

Su tasarrufuna dikkat çekilen yarışmada ödüller verildi

Başkan Sarı: “Akdağ suyumuzu aldık, HES ile taçlandırıyoruz”

Başkan Sarı: “Akdağ suyumuzu aldık, HES ile taçlandırıyoruz”

Kar, Amasyalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

Kar, Amasyalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ergin: “Afet farkındalığının arttırılmasını hedefliyoruz”

AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ergin: “Afet farkındalığının arttırılmasını hedefliyoruz”

Din görevlilerinden kan bağışı

Din görevlilerinden kan bağışı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.