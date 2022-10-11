Amasya'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Amasya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökmedrese Mahallesi'nde Cahit Kol'a (57) ait evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerce yaklaşık bir saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Kol'un devrilen dolabın altında kalan cesedine ulaşıldı.

Tek yaşadığı öğrenilen Kol'un cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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