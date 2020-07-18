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Amasya'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

AMASYA HABERLERİ  | 18.07.2020 13:26 | Son Güncelleme

Amasya'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden kapı kilidinin kırılarak 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı benzer suçlardan kayıtları bulunan S.Z. (21), T.D. (21) ve S.D'nin (41) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda, Çorum'dan Merzifon'a gelen şüpheliler, şehir girişinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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