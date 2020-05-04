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Amasya’da evlerde küçük kaşifler var

AMASYA HABERLERİ  | 04.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

Amasya Fatih İlkokulu öğrencileri uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirdiler.Amasya Fatih İlkokulu 1/F öğrencileri evlerinde kendi ilgi alanlarına yönelik bilimsel çalışmalar yaptılar.

Amasya Fatih İlkokulu öğrencileri uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirdiler.
Amasya Fatih İlkokulu 1/F öğrencileri evlerinde kendi ilgi alanlarına yönelik bilimsel çalışmalar yaptılar. 27 öğrenci sınıf öğretmenleri Sevda Duran öncülüğünde mikroskop, savunma sanayisi için robot, güneş sistemi, hava ölçüm takvimi, duvar basketbolu, katlı kapalı otopark, geri dönüşüm kutusu, uzay roketi tasarımı, limon pili, DNA sarmalı modeli, hibrit ağaç, basit sarkaç modeli, roket giysi, su ile çalışan otomobil, temizlik robotu, toplama işlemi makinesi, kesir modelleri, stetoskop ve tansiyon aleti tasarımı gibi birçok tasarımı evlerinde yaparak kısa videolarla ve görsellerle tanıttılar.
Sınıf Öğretmeni Sevda Duran öğrencileri ile birlikte evlerden yaptıkları bilimsel çalışmalar ile ilgili olarak, “Yapılan araştırmalara göre çocukların kavram geliştirme süreçleri ile bilim insanlarının bilimsel araştırma yapma süreçleri arasında anlamlı biçimde bir benzerlik gözlemlenmektedir. Çocuklar ve bilim insanları, doğada yer alan varlıkları sınıflandırır gruplandırır ve karşılaştırırlar. Böylece bu varlıkların benzerlik ve farklılıklarını ifade edebilirler. Bu bağlamda çocukların erken yaşta bilimle tanışması, sahip olmuş oldukları gelişim alanlarını desteklemesi ve gelişim alanlarına yeni yönler kazandırması açısından çok önemlidir. Çocuklarımızın bilimsel araştırmalarla örtüşen etkinlikleri yürütebilmeleri için gerekli olan bilimsel süreç becerilerine sahip olmaları gerekir. Bu amaçtan yola çıkarak 1/F sınıfı olarak uzaktan eğitim sürecimizde dahi bilimsel çalışmalarımıza ara vermedik ve sınıfımızdaki 27 öğrencimizin her biri kendi ilgi alanlarına yönelik çalışma hazırladılar.
Mikroskop, savunma sanayisi için robot, Güneş Sistemi, hava ölçüm takvimi, duvar basketbolu, katlı kapalı otopark, geri dönüşüm kutusu, uzay roketi tasarımı, limon pili, DNA sarmalı modeli, hibrit ağaç, basit sarkaç modeli, roket giysi, su ile çalışan otomobil, temizlik robotu, toplama işlemi makinesi, kesir modelleri, stetoskop ve tansiyon aleti tasarımı gibi birçok tasarıma emek veren öğrenciler çalışmalarını anlattıkları kısa videolar ve görsellerle tanıttılar” dedi.
Öğrencilerinin bilimin önemini verdikleri emeklerle daha iyi anladıklarını ve kavradıklarını ifade eden Öğretmen Duran, “Bilimin ne kadar önemli olduğunu anlamış olduğumuz bu günlerde, çocuklarımız derslerinin ve ödevlerinin yanı sıra, bu türde bilimsel ve sanatsal çalışmalar sayesinde sürekli iletişimde oldukları için, hep birlikte çalışmalar ortaya çıkarmanın mutluluğunu yasadıkları gibi, yalnız olmadıklarını da hissetmektedirler. Çalışmalarımıza, tüm sınıf tek yürek devam etmekteyiz” diye konuştu.

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