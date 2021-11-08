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Amasya'da gaziler, İYİ Parti'li Türkkan'ı kınadı

08.11.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da gaziler, İYİ Parti'li Türkkan'ı kınadı

Amasya'da gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şube Başkanı Ahmet Ünverdi, dernek binasında yaptığı açıklamada, Türkkan'a yönelik tepkilerini dile getirdi.

Şehidin ağabeyi Tahir Gümren'e yapılan hakareti, Amasya'da bulunan şehit aileleri ve gazilere yapılmış sayarak esef, şiddet ve nefretle kınadıklarını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Lütfü Türkkan’ın şehit yakının boynunu eliyle çember altına almasına, kulağına bir şeyler söylemesini, tekme atıp küfretmesini asil Türk milleti ibretle izlemiştir. Milletvekili olan bir şahsın küfür etmesini, şahsım ve gaziler adına nefretle kınıyoruz. Her ne kadar özür dilese de özrü geçerli değildir. Böyle bir milletvekili ne vatanına, ne milletine, ne de devletine saygısı olmayan insandır. Bu ülke şehit kanlarıyla yoğrulmuş, binlerce şehit vermiştir. Şehitlik kimseye nasip olmayan, Allah katında büyük bir hikmettir. Bizler vatanımızı korumak için hainlere karşı ülkemizin güvenliği için mücadele ettik, ölürsek şehit, yaralanırsak malul gazi, yara almadan kurtulursak muharip gazi oluruz. Lütfü Türkkan’ın bu saygısızlığını tüm şehit aileleri ve gaziler adına bir kez daha nefretle kınıyoruz. Sizi yüce Türk milletine havale ediyoruz."

Kıbrıs gazisi Murat Tutak ise bu ülkede yaşayan herkesin şehit aileleri ve gazilere karşı saygılı olması gerektiğini ifade ederek, "Bu küfür sadece orada bir şehit yakınına değil, tüm şehit ailelerimize ve Türk milletine yapılmıştır. Bu yakışıksız davranışını şiddetle kınıyoruz. Bu küfrü kabul etmiyoruz. Bu küfür bir milletvekiline hiç yakışmamıştır. Bu ülkeye kanlarıyla, canlarıyla bedel ödeyenler olarak, yüce devletimizden vekilliğinin düşürülmesini ve gerekli cezanın verilmesini talep ediyoruz." dedi.

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