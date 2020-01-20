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  4. Amasya’da göçmen kaçırırken yakalandılar

Amasya’da göçmen kaçırırken yakalandılar

AMASYA HABERLERİ  | 20.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Amasya’da alınan ihbar üzerine bir durdurulan minibüste 23 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.Amasya Valiliği tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Alınan bilgiler neticesinde Amasya ilinden Erzincan iline mülteci almaya giden bir araç olduğunun öğrenilmesi akabinde bahse konu aracın 05 AAU 053 plaka sayılı minibüs olduğu tespit edildi.

Amasya’da alınan ihbar üzerine bir durdurulan minibüste 23 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Amasya Valiliği tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Alınan bilgiler neticesinde Amasya ilinden Erzincan iline mülteci almaya giden bir araç olduğunun öğrenilmesi akabinde bahse konu aracın 05 AAU 053 plaka sayılı minibüs olduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç 18 Ocak Cumartesi günü saat 02.35’te Taşova uygulama noktasına girmemek için girdiği Ziyaret Beldesi yolunda emniyet önünden geçen yolda Emniyet Müdürlüğümüz nizamiye görevlileri tarafından alındı. Araç içinde yapılan incelemede 2 şüpheli şoför ve 1 bayan 1 küçük yaşta çocuk ve 21 erkek şahıs olduğu görüldü. Belgeleri incelendiğinde belgelerin ve pasaportların sahte olabileceği değerlendirildiğinden şüpheli şoförlere göçmen kaçakçılığından, mültecilere de resmi belgede sahtecilikten işlem yapılmıştır. Şüpheli şoförler 19 Ocak günü Cumhuriyet Savcılığına mevcutlu olarak çıkarılmış olup adli kontrolle serbest kalmıştır. Mülteciler işlemler bittikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro görevlilerine teslim edilmiştir” denildi.

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Akşam
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Amasya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Hayat Eczanesi
Merzifon
Balcı Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
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