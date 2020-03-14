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Amasya’da Güvenli Eğitim Uygulaması

AMASYA HABERLERİ  | 14.03.2020 12:25 | Son Güncelleme

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Güvenli Eğitim Uygulaması” yaptı.Türkiye geneli Güvenli Eğitim Uygulaması kapsamında 5 aşamalı olarak, Amasya’da 51 ekip ve 164 personelin katılımı ile yapılan uygulama ve kontrollerde 135 okul çevresi, 187 umuma açık yer denetlenirken, toplamda bin 67 şahsın GBT kontrolü yapıldı.1 iş yeri hakkında sigara kanununa muhalefetten, 1 iş yerine de kimlik bildiriminde bulunmadığından tutanak tanzim edilirken, 1 şahsa kabahatler kanunu (5326 SKM) 39.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Güvenli Eğitim Uygulaması” yaptı.
Türkiye geneli Güvenli Eğitim Uygulaması kapsamında 5 aşamalı olarak, Amasya’da 51 ekip ve 164 personelin katılımı ile yapılan uygulama ve kontrollerde 135 okul çevresi, 187 umuma açık yer denetlenirken, toplamda bin 67 şahsın GBT kontrolü yapıldı.
1 iş yeri hakkında sigara kanununa muhalefetten, 1 iş yerine de kimlik bildiriminde bulunmadığından tutanak tanzim edilirken, 1 şahsa kabahatler kanunu (5326 SKM) 39. maddeden idari işlem yapıldı.
Trafik yönünden yapılan kontrollerde 182 adet okul servis aracı kontrol edilirken, 4 okul servis aracı sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 2 bin 882 TL trafik para cezası uygulandı.

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