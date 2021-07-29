YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

29.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Garip'in (33) kullandığı 05 HP 923 plakalı hafif ticari araç, Çaydibi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Uzun (20) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyalarıHepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyaları
Amasya'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldıAmasya'da su kuyusuna düşen kedi yavrusu AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Amasya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:24
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:03
Yatsı
21:40

Amasya Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Şifa Eczanesi
Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Burçin Eczanesi
Gumushacikoy
İstanbul Eczanesi
Merzifon
Artvin Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.