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Amasya’da Hz. Peygamber ve Gençlik Konferansı

AMASYA HABERLERİ  | 12.02.2020 11:10 | Son Güncelleme

Amasya’da “Hz.

Amasya’da Hz. Peygamber ve Gençlik Konferansı

Amasya’da “Hz. Peygamber ve Gençlik Konferansı” düzenlendi.
Amasya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Hz. Peygamber ve Gençlik Konferansı” Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Şehzade Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişlerinden Başmüfettiş Saffettin Akcan ve Müfettiş Ekrem Solmaz, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Hz. Peygamber’in, gençlik ve gençlerle ilgili söz ve davranışlarını ayrıntılı olarak örneklerle ortaya koyarak, gençlerle iletişim noktasında bilgiler aktardı.
Konferans sonrası İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından Prof. Dr. Mustafa Ağırman’a hediye takdim edildi.

Amasya’da Hz. Peygamber ve Gençlik Konferansı

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